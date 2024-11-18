PlayStation: „Es wird ein Event (im Dezember) geben“

Gaming

Sony feiert am 3. Dezember das 30. Jubiläum der PlayStation und hat in einem neuen Videoclip auch schon angedeutet, dass da etwas kommt. Als man die graue Sonderedition ankündigte, da versprach Sony übrigens auch weitere Highlights.

Doch was ist geplant? Kommt eine State of Play, wie 2019 zum 25. Jubiläum? Ist ein vollwertiges PlayStation Showcase geplant? Jeff Grubb senkte vor ein paar Tagen unsere Hoffnungen, aber William R. Aguilar hat diese jetzt wieder neu entfacht.

PlayStation 5: Neue Spiele im Dezember

Der Analyst hat auch gute Quellen in der Gaming-Branche und lag mit jedem Event rund um die PlayStation in diesem Jahr richtig, auch mit der Ankündigung der PS5 Pro übrigens. Und er behauptet, dass Sony definitiv etwas im Dezember plant.

Er weiß nicht, um welche Art von Event es sich handelt, Sony könnte auch die „The Game Awards“ nutzen und dort mehrere Dinge zeigen. Die Quelle behauptet, dass wir zum 30. Jubiläum nicht nur Hardware, sondern auch neue Spiele sehen werden.

Sony hat demnach einige Klassiker parat, entweder als Remake oder Remaster, und auch neue PS5-Spiele stehen an, teilweise sind diese schon angekündigt und man wird einfach nur mehr dazu zeigen. Im Dezember kommt etwas, das sei sehr sicher.

PlayStation 5: Fans warten auf ein Event

Ich wette zwar nicht gerne gegen Jeff Grubb, aber es würde mich auch wundern, wenn Sony eine Sonderedition der PS5-Reihe, die PS5 Pro und andere Extras auf den Markt bringt, dafür aber keinerlei Ankündigung zu neuen Spielen geplant hat.

Mit einem vollwertigen PlayStation Showcase würde ich nicht rechnen, aber Fans warten nach dem enttäuschenden PlayStation Showcase in diesem Jahr auf mehr und ein so große Jubiläum ohne Details zu neuen Spielen wäre schon sehr seltsam.

