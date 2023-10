Neue Serien und Filme auf Disney+ im November 2023

Disney hat die Streaming-Highlights für November 2023 genannt und wir sagen euch, was nächsten Monat kommt. Wer die Inhalte bei Disney+ sehen möchte, der benötigt ein Abo bei Disney+ (kostet 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr).

Es ist mal wieder ein ruhiger Monat, für mich sogar ein richtig ruhiger Monat ohne ein Highlight und mit allgemein wenig neuen Inhalten. Da der Dienst ab dem 1. November bei uns teurer wird, hätte ich gedacht, dass man das ein oder andere Highlight parat hat, um Kunden trotz Preiserhöhung als Kunde beizubehalten.

Highlights für Disney+

„Deutsches Haus“

Ab 15. November exklusiv auf Disney+

„Solar Opposites“ – Staffel 4

Ab 1. November exklusiv auf Disney+

„Quiz Lady“

Ab 3. November exklusiv auf Disney+

„Culprits“

Ab 29. November exklusiv auf Disney+

„Santa Clause: Die Serie“ – Staffel 2

Ab 8. November exklusiv auf Disney+

FX’s „A Murder at the End of the World“

Ab 14. November exklusiv auf Disney+

„Brawn: The Impossible Formula 1 Story“

Ab 15. November exklusiv auf Disney+

„Viel Wirbel um Weihnachten“

Ab 17. November exklusiv auf Disney+

„Australia – Die Serie“

Ab 26. November exklusiv auf Disney+

Weitere Neustarts für Disney+

8. November

+ Vigilante – Staffel 1 (Star)

10. November

+ Antigang: Home Run (Star)

16. November

+ Drive with Swizz Beatz – Staffel 1 (Star)

22. November

+ Love in Fairhope – Staffel 1 (Star)

+ Die Simpsons – Staffel 34 (Batch 2) (Star)

29. November

+ FX’s Reservation Dogs – Staffel 3 (Star)

Neue Katalog-Titel bei Disney+

3. November

+ Agent Null Null Nix – Bill Murray in hirnloser Mission (Star)

8. November

+ Enthüllt: Geheimnisse der Meere – Staffel 5 (National Geographic)

10. November

+ Liebe in jeder Beziehung (Star)

+ Turbulenzen – und andere Katastrophen (Star)

15. November

+ Micky Maus: Spielhaus – Staffel 2, Batch 1 (Disney)

+ Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir – Staffel 5, Batch 3 (Disney)

+ What We Do in the Shadows – Staffel 4 (Star)

+ Extremsport: An den Grenzen des Möglichen mit Jimmy Chin – Staffel 1 (National Geographic)

17. November

+ Gefährliche Schönheit – Die Kurtisane von Venedig (Star)

+ Eine Affäre in Paris (Star)

22. November

+ The Good Doctor – Staffel 5 (Star)

+ Das Wunder des Lebens: Tierbabys – Staffel 1 (National Geographic)

24. November

+ Breaking Up (Star)

29. November

+ Die Hatchers – Farm, Kühe und Doktoren – Staffel 1 (National Geographic)

Sky und WOW: Das sind die Highlights im November 2023 Wir nähern uns dem Ende des Monats und das bedeutet, dass die Highlights für den kommenden Monat kommen. Heute starten wir mit Sky, die ja nicht nur Sky als Marke […]19. Oktober 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->