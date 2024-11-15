Neue Serien und Filme: Sky und WOW Highlights im Dezember 2024

Unterhaltung

Wir haben die Mitte des Monats und das bedeutet, dass so langsam die neuen Highlights für den kommenden Monat angekündigt werden. Heute starten wir mit Sky, die ja nicht nur Sky als Marke bewerben müssen, sondern mittlerweile auch WOW im Angebot haben.

Es ist ein relativ ruhiger Monat, aber Sky und WOW werden ab dem 12. Dezember auch mit den Highlights des Jahres in den Apps werben und Inhalte zeigen, die in diesem Jahr relevant waren, wie Oppenheimer (falls sie dann noch verfügbar sind).

Natürlich müsst ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen, um das alles sehen zu können.

Serien, Shows und Dokumentationen

  • Get Millie Black S1 (3.12.)
  • Versunkene Kriegsschiffe: Geheimnisse aus der Tiefe S1 (3.12.)
  • Seth Meyers: Dad Man Walking (4.12.)
  • The Franchise S1 (6.12.)
  • Kennedy, Sinatra und die Mafia S1 (6.12.)
  • Mord mit Aussicht S4 (7.12.)
  • Diese Ochsenknechts feiern Weihnachten (9.12.) – Sky Original
  • Wilde Karibik mit Liz Bonnin S1 (9.12.)
  • Ride with Norman Reedus S1 und S2 (13.12., 27.12.)
  • Das Phantom – Auf der Jagd nach Norman Franz (19.12.) – Sky Original
  • Wild World mit Patrick Aryee S1 (20.12.)
  • Motorway Cops – Verkehrssünder im Visier S4 (23.12.)
  • Black Widow – Männer im Netz einer Mörderin S1 (26.12.) – Sky Original
  • Unter Verdacht: Die Abgründe der Polizei S1 (30.12.)

Filme

  • Andrea lässt sich scheiden (5.12.)
  • The Killer (6.12.)
  • One Life (7.12.)
  • Die Herrlichkeit des Lebens (12.12.)
  • Arthur der Große (13.12.)
  • Air Force One Down (14.12.)
  • The American Society of Magical Negroes (19.12.)
  • A Quiet Place: Tag Eins (20.12.)
  • What Happens Later (21.12.)
  • The Fall Guy (25.12.) 29. They See You (27.12.)
  • WOW! Nachricht aus dem All (28.12.)

