WOW mit 4K und Dolby Atmos: Es gibt Hoffnung

Einmal im Jahr erkundige ich mich gerne, wie denn eigentlich der Stand bei WOW ist, wenn es um Inhalte in 4K mit HDR und Dolby Atmos geht. Immerhin spricht Sky seit Jahren gerne darüber, dass man die Qualität in der WOW-App steigern will.

Wie lautet der aktuelle Stand für Ende 2024? Laut Sky möchte man „das Produkt weiter verbessern und arbeiten an diesen Themen“, mehr gibt es nicht zu sagen.

WOW könnte bald 4K und mehr bekommen

Doch es gibt dieses Mal ein bisschen Hoffnung für 2025, denn NOW, das Pendant zu WOW für Großbritannien, hat in diesem Sommer endlich den Schritt zu 4K HDR mit Dolby Atmos gemacht. Es wäre also durchaus möglich, dass das zu uns kommt.

Bei NOW gibt es jedoch einen kleinen Haken, denn für die bessere Qualität zahlt man spürbar mehr. Sky packt diese in eine zusätzliche Option, die „Ultra Boost“ heißt und um die 10 Euro mehr im Monat kostet. Wer also das volle Paket möchte, der zahlt bei NOW umgerechnet 22 Euro (es gibt bisher noch keine Euro-Preise).

WOW dürfte es ab 2026 schwieriger haben

Falls dieser Schritt aber auch für WOW geplant ist, dann sollte man nicht zu lange darauf warten, denn die wertvollen HBO-Inhalte dürften ab 2026 verschwinden und dann wird es für WOW wirklich eng. Dann muss wenigstens die Qualität stimmen.

Eigentlich schade, denn WOW hat viele Inhalte, die wir gerne schauen, wie gesagt, HBO alleine reicht uns da fast schon aus. Aber seit Jahren würde ich diese gerne in 4K HDR mit Dolby Atmos schauen, denn bei der Konkurrenz ist das der Standard.

Es gibt also durchaus Hoffnung für WOW, wobei ich auch davon ausgehe, dass man für die bessere Qualität zahlen muss. Man zahlt zwar nur 5,98 Euro für WOW im Moment, aber im Kleingedruckten sieht man dann, dass kein FHD und Dolby Digital 5.1 dabei sind, für diese Option muss man WOW Premium für 5 Euro buchen.

Meine Vermutung wäre, dass man neben der Basis dann WOW Premium für 5 Euro im Monet und WOW Ultra für 10 Euro im Monat bekommt. Aber schauen wir mal.

