Neue Smartwatch von Xiaomi: Redmi Watch 3 ab sofort im Handel verfügbar

In den letzten Jahren hat sich Xiaomi stark auf die Produktlinie seiner Untermarke Redmi konzentriert. Zusätzlich zu dem zuletzt angekündigten Fitness-Tracker Redmi Smart Band 2 folgt nun mit der Redmi Watch 3 bereits die nächste Ankündigung.

Während das schlichte und rechteckige Design vom Vorgänger übernommen wurde, hat Xiaomi den Fokus beim Nachfolger wohl auf das Display gelegt: Das Display wurde nämlich von 1,6 auf 1,75 Zoll vergrößert. Auch die Auflösung steigt auf 390 × 450 Pixeln an (zuvor 320 × 360).

Auf der offiziellen Webseite wird zudem auf das Display-Gehäuse-Verhältnis von 70 % und die maximale Display-Helligkeit von 600 Nits hingewiesen.

Mit mehr als 200 verschiedenen Ziffernblätter bietet man eine große Auswahl an optischen Personalisierungsmöglichkeiten an. Stichwort Personalisierung: Eine Vielzahl an Armbandfarben soll für farblichen Abwechslung sorgen. Besonders die farbenfrohen Kombinationen finde ich recht schick.

Xiaomi verbaut einen optischen Oximetriesensor, der sowohl den Herzfrequenzsensor zur Überwachung der Herzfrequenz als auch den Blutsauerstoffgehalt im Blut misst. Die Schlaf- und Stressüberwachung ist ebenfalls möglich.

Für die Messung von Sportaktivitäten stehen über 121 Trainingsmodi zur Verfügung. Ein Lauftrainer aus 10 Kursen mit unterschiedlicher Trainingsintensität wurde ebenfalls ins System integriert und kann individuell abgerufen werden.

Weitere technische Spezifikationen umfassen Positionierungssysteme wie GPS, GLONASS, Galileo und das integrierte Mikrofon und Lautsprecher für Bluetooth-Sprachanrufe und Alexa-Sprachkommandos. Der 238 mAh große Akku soll laut Xiaomi eine Laufzeit von bis zu 12 Tage bieten.

Die Redmi Watch 3 ist ab sofort in den Farben „Elfenbein“ und „Schwarz“ für einen UVP von 119,99 Euro im Einzelhandel und auf der offiziellen Webseite erhältlich.

