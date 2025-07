Neue Surface ARM-Geräte erhalten umfangreiches Juli-Update

Nachdem die ARM-basierten Surface Pro 11 und Surface Laptop 7 im vergangenen Monat ohne großes Aufsehen im Handel erschienen sind, werden beide Geräte vor allem für ihre Systemperformance und gute Akkulaufzeit positiv bewertet. Pünktlich zur Veröffentlichung hatte Microsoft bereits das Juni Firmware-Update für beide Modelle veröffentlicht, nun folgt im jetzigen Monat Juli bereits das nächste Update – und dieses fällt wesentlich umfangreicher aus.

Da beide Surface-Modelle auf einer nahezu identischen Basis aufbauen, ist es nicht verwunderlich, dass die Release Notes für beide Geräte identisch sind. So werden sechs spezifische Fehlerbehebungen genannt:

July 2024 updates – Surface Laptop (7th Edition)/ Surface Pro (11th Edition): ​​​​​​​The following update is available for Surface Laptop (7th Edition) running Windows 11, Version 24H2 or greater.

Improvements and fixes: