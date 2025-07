Neuer Avengers-Film: Laut Marvel geht es ab heute los

Die Osterpause ist vorbei und das auch bei den Marvel Studios, denn ab heute starten die Dreharbeiten für „Avengers: Doomsday“, so Kevin Feige. Man hat bereits bestätigt, dass es im April losgehen soll und heute ist der offizielle Startschuss.

Das dürfte bedeuten, dass auch neue Details zum Film kommen könnten, denn man hat vor ein paar Tagen angedeutet, dass weitere Superhelden zu sehen sein werden (die bisher noch nicht genannt wurden). Und um Leaks vom Set vorzubeugen, wäre es durchaus möglich, dass Marvel in den nächsten Tagen noch mehr Details verrät.

Marvel will Avengers 5 am 29. April 2026 in die Kinos bringen, also im ziemlich genau einem Jahr. Es ist aber, wie damals bei Infinity War und Endgame, nur ein neuer Film, denn Avengers 6 heißt Secret Wars und kommt am 5. Mai 2027 ins Kino.

