Tarife

Neuer Billig-Anbieter startet mit 100-GB-Tarif für 11,99 € im Vodafone 5G-Netz

Autor-Bild
Von
|
Tarif Phone Smartphone

Handyhelden.de ist ein neuer Anbieter von Mobilfunktarifen, der sich an Nutzer richtet, die günstige Tarife in allen drei großen deutschen Mobilfunknetzen suchen. Das Unternehmen setzt auf eine einfache Benutzerführung, flexible Vertragsoptionen und einen eigenen Kundenservice, der bis in die Abendstunden (21 Uhr) erreichbar ist. Zielgruppe sind vor allem preisbewusste Kunden.

Das aktuelle Angebot, mit dem man die Plattform bekannter machen möchte, umfasst einen Mobilfunktarif im 5G-Netz von Vodafone mit 100 GB Datenvolumen, einer Telefon- und SMS-Flatrate sowie einer maximalen Downloadgeschwindigkeit von 50 Mbit/s. Der Tarif ist sowohl mit einer Laufzeit von 24 Monaten als auch monatlich kündbar erhältlich. In beiden Varianten beträgt der monatliche Preis 11,99 Euro.

Bei der Laufzeitvariante mit 24 Monaten entfällt der Anschlusspreis, bei der monatlich kündbaren Variante fällt eine Anschlussgebühr von 19,99 Euro an. Handyhelden hebt zudem Zusatzleistungen wie die Lieferung am nächsten Werktag bei Bestellung bis 12:30 Uhr und ein 30-tägiges kostenloses Rückgaberecht hervor.

Zum Aktionstarif →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / News / Tarife / ...
Weitere Neuigkeiten
Classroom Klasse Schule
Fast jedes zweite Kind hat schon in der Grundschule ein Smartphone – so sehen es die Eltern
in Gesellschaft
Avm Fritzbox 6660 Cable
FRITZ!OS 8.20 landet auf der FRITZ!Box 6660 Cable
in Firmware und OS
Visa
Visa plant neue Cashback-Aktion
in Fintech
N26 1
Machtkampf bei N26: Müssen die Gründer jetzt gehen?
in Fintech
Hyundai Ioniq 5 N Laden
ADAC vergleicht Elektroauto-Ladeinfrastruktur in Europas Reiseländern
in Mobilität
Ford zeigt neues Infotainment mit Android
in Mobilität
Gta 6 2026 Header
Datum für GTA 6: Warum man den Chef ignorieren sollte
in Gaming
Chemnitz setzt KI ein, um Sprachbarrieren zu beseitigen
in Dienste
Vw Golf Gti Volkswagen Header
Versicherungswirtschaft deckt auf: Der Schaden-Mythos bei Elektroautos bröckelt
in Mobilität
Waipu Tv
Waipu.tv und WOW starten Kombi-Angebot für 5,99 Euro im Monat
in News