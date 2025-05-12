Neuer Billig-Anbieter startet mit 100-GB-Tarif für 11,99 € im Vodafone 5G-Netz

Handyhelden.de ist ein neuer Anbieter von Mobilfunktarifen, der sich an Nutzer richtet, die günstige Tarife in allen drei großen deutschen Mobilfunknetzen suchen. Das Unternehmen setzt auf eine einfache Benutzerführung, flexible Vertragsoptionen und einen eigenen Kundenservice, der bis in die Abendstunden (21 Uhr) erreichbar ist. Zielgruppe sind vor allem preisbewusste Kunden.

Das aktuelle Angebot, mit dem man die Plattform bekannter machen möchte, umfasst einen Mobilfunktarif im 5G-Netz von Vodafone mit 100 GB Datenvolumen, einer Telefon- und SMS-Flatrate sowie einer maximalen Downloadgeschwindigkeit von 50 Mbit/s. Der Tarif ist sowohl mit einer Laufzeit von 24 Monaten als auch monatlich kündbar erhältlich. In beiden Varianten beträgt der monatliche Preis 11,99 Euro.

Bei der Laufzeitvariante mit 24 Monaten entfällt der Anschlusspreis, bei der monatlich kündbaren Variante fällt eine Anschlussgebühr von 19,99 Euro an. Handyhelden hebt zudem Zusatzleistungen wie die Lieferung am nächsten Werktag bei Bestellung bis 12:30 Uhr und ein 30-tägiges kostenloses Rückgaberecht hervor.

