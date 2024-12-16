News

Neuer HDMI-Standard kommt 2025 zu uns

Das HDMI Forum, welches sich um die Entwicklung des HDMI-Standards kümmert, hat zu einer Pressekonferenz am 6. Januar im Rahmen der CES 2025 in Las Vegas geladen und möchte uns einen neuen HDMI-Standard vorstellen. Was kommt?

HDMI 3 ist noch nicht geplant, denn vorher ist HDMI 2.2 vorgesehen, was HDMI 2.1 ablösen wird. Dafür wird ein ganz neues Kabel benötigt, wie bei HDMI 2.1 auch, aber nur für höhere Datenraten, einen neuen Port wird es mit HDMI 2.2 nicht geben.

Weitere Details stehen noch aus, aber es wäre durchaus möglich, dass Marken wie LG oder Nvidia im Rahmen der CES kurz danach die passende Hardware mit HDMI 2.2 präsentieren werden. Grundsätzlich eine gute Entwicklung, aber für „normale“ Nutzer wird der Standard hinter dem Port, wie auch bei USB C, langsam unübersichtlich.

Google geht mit Pixel 10 ab 2025 neue Wege

Google wird mit dem Pixel 10 einen Kritikpunkt von vielen Nutzern beseitigen, denn die eigene Tensor-Reihe wandert von Samsung zu…

  1. FaceOfIngo 🌀
    sagt am

    Hier sollte die Regulierungsbehörde mal ansetzen, mit jeder neuen Version ist ein neues Kabel notwendig! Ein Kabel sollte Daten eigentlich nur von Sender zum Empfänger übertragen!

    Antworten
  2. Sebastian 👋
    sagt am

    HDMI? Wozu braucht es neue Standards bei HDMI. Kann man das nicht mittlerweile alles via DisplayPort oder USB-C Thunderbolt 5 machen?

    Antworten
    1. FaceOfIngo 🌀
      sagt am zu Sebastian ⇡

      Dazu müssten TV-Geräte erstmal DP, oder Thunderbolt haben.
      Anders kann ich meinen 65, bzw. 85 Zoll TV nicht mit der Apple TV Box verbinden.

      Antworten
  3. Matze50 🌀
    sagt am

    HDMI – war das nicht das mit dem Bildschirm 😜🙈

    Antworten

