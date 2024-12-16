Neuer HDMI-Standard kommt 2025 zu uns

Das HDMI Forum, welches sich um die Entwicklung des HDMI-Standards kümmert, hat zu einer Pressekonferenz am 6. Januar im Rahmen der CES 2025 in Las Vegas geladen und möchte uns einen neuen HDMI-Standard vorstellen. Was kommt?

HDMI 3 ist noch nicht geplant, denn vorher ist HDMI 2.2 vorgesehen, was HDMI 2.1 ablösen wird. Dafür wird ein ganz neues Kabel benötigt, wie bei HDMI 2.1 auch, aber nur für höhere Datenraten, einen neuen Port wird es mit HDMI 2.2 nicht geben.

Weitere Details stehen noch aus, aber es wäre durchaus möglich, dass Marken wie LG oder Nvidia im Rahmen der CES kurz danach die passende Hardware mit HDMI 2.2 präsentieren werden. Grundsätzlich eine gute Entwicklung, aber für „normale“ Nutzer wird der Standard hinter dem Port, wie auch bei USB C, langsam unübersichtlich.