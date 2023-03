Neuer Nothing-Kopfhörer ändert gar nicht so viel

Wären wir eine US-Seite, dann würde die Überschrift wohl „Nothing Ear 2 changes almost nothing“ heißen, aber dieses Wortspiel ist hier leider nicht möglich. Doch ein aktueller Leak von The Tech Outlook zeigt, dass das auf den ersten Blick so ist.

Wir hatten schon im Januar das erste Pressebild und jetzt gibt es dank The Tech Outlook weitere Bilder und vor allem auch Details. Technisch bleibt fast alles gleich, die Ohrteile sind nur etwas leichter (4,5 statt 4,7 Gramm) und das Case liefert mehr Akkulaufzeit (36 statt 34 Stunden). Doch dabei wird es vermutlich nicht bleiben.

Ein älterer Leak sprach von einem personalisierten Equalizer und etwas besserem ANC, da es aber der gleiche Treiber ist, wird der Sound wohl gleich bleiben. Was jetzt nicht schlecht ist, bei mir aber eine Frage aufwirft: Reicht der Vorgänger aus?

Ja, denn Nothing hat den Preis von 99 auf 149 Euro angehoben letztes Jahr, aber im Einzelhandel kam das nicht an. Und ich glaube derzeit nicht, dass der Nothing Ear 2 wieder bei 99 Euro startet. Allerdings verschwindet der Nothing Ear 1 gerade.

Nothing selbst bietet die alte Version nicht mehr an und beliefert die Shops nicht mehr, man wird also keine Wahl haben. Der Nothing Ear 2 wird am 28. März gezeigt.

Apple AirPods: Quelle spricht über den nächsten großen Schritt Apple hat den AirPods in den letzten Jahren einige Features spendiert, die für Menschen mit einem eingeschränkten Hörvermögen hilfreich sein können. So gibt es unter anderem eine Konver­sations­verstärkung, die den […]13. März 2023 JETZT LESEN →

-->