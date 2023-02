Neuer Plus-Tarif: simplytel schenkt treuen Kunden zusätzliches Datenvolumen

Die Mobilfunkmarke simplytel führt mit dem Plus-Tarif ein neues Tarifmodell ein. Wer sich dafür entscheidet, erhält nach jedem abgeschlossenen Vertragsjahr ein kostenloses Upgrade an zusätzlichem, monatlichem Datenvolumen geschenkt.

Dafür entstehen keine zusätzlichen Kosten. Kunden zahlen weiterhin nur den bei Vertragsabschluss gültigen Grundpreis. Die Höhe des zusätzlichen Datenvolumens pro Jahr hängt vom Basis-Inklusivvolumen des Plus-Tarifs von simplytel ab.

Je höher das zu Vertragsbeginn gewählte Inklusivvolumen, desto höher das zusätzliche Datenvolumen pro abgeschlossenem Vertragsjahr. Bei dem Plus-Tarif LTE All 7 + 5 GB erhalten Kunden beispielsweise 2 GB an monatlichem Datenvolumen pro Jahr geschenkt, beim Tarif LTE All 50 GB beträgt die Höhe des aufgestockten monatlichen Datenvolumens 10 GB pro Jahr.

Es gibt keine Obergrenze für das maximal angesammelte Datenvolumen. Dieses bleibt so lange nutzbar, wie der Vertrag bei simplytel besteht. Die Plus-Tarife von simplytel enthalten neben dem jeweiligen, mitwachsenden Datenvolumen eine Flatrate zum Telefonieren und SMS-Schreiben. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Unterwegs ist man im Mobilfunknetz von Telefónica Deutschland.

Zu den simplytel-Tarifen →

Monatlich kündbar: Unlimited-Tarif für 14,99 Euro mtl. zu haben 31. Januar 2023 JETZT LESEN →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich zu nutzen.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->