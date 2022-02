Neues Flaggschiff: Honor kündigt Magic 4-Reihe für MWC an

Honor bestätigte im Januar, dass man auf dem Mobile World Congress vertreten sein wird und vor ein paar Tagen hat sich angedeutet, dass wir ein neues Android-Flaggschiff sehen werden. Heute hat Honor die Magic 3-Reihe offiziell bestätigt.

Honor sagt noch nicht, wie viele Modelle wir sehen werden, aber die letztes Magic-Reihe bestand aus drei Modellen. Wir rechnen also mit einem Honor Magic 4, Magic 4 Pro und Magic 4 Pro+. Apropos Magic-Reihe, was ist eigentlich genau damit?

-->

Sieht so aus, als ob Honor die Magic 3-Reihe einfach ignoriert, die man im August letzten Jahres vorgestellt hat. Da gab es alle Details und auch Preise, aber seit dem hat man sich nie wieder dazu geäußert. Stattdessen gibt es eine ganz neue Reihe.

Honor ist also zurück und 2022 dann auch endlich mal mit einem richtigen Android-Flaggschiff mit Google-Diensten. Ich bin gespannt, denn bisher steckt noch viel Huawei in Honor. So langsam erwarte ich, dass die Unterschiede sichtbar werden.

OnePlus plant wohl eine neue Smartwatch OnePlus wird morgen ein neues Gerät der Nord-Reihe vorstellen, das OnePlus Nord CE 2. Das kommt auch nach Deutschland. Und laut MySmartPrice hat die Marke noch viel mehr Nord-Modelle für 2022 geplant, eine konkrete Zahl gibt es nicht. Man merkt…16. Februar 2022 JETZT LESEN →

-->