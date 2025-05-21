Neues KI-Abo: Google will 250 Dollar pro Monat

Google fokussiert sich mittlerweile mehr auf Abos und entwickelt neue Dienste nicht mehr in erster Linie als kostenlose Version. Vor allem bei KI setzte man schon sehr früh auf Abos und diese Woche hat man ein neues vorgestellt: Google AI Ultra.

Diese Stufe ordnet sich noch über Google AI Pro ein, was man auch in Deutschland kennt und buchen kann, hier kostet es 22 Euro im Monat. Google AI Ultra wird dann allerdings bei 250 Dollar im Monat liegen. Google packt alles rein, was man hat.

Es gibt immer die neueste und beste Version von Gemini, es gibt Flow, ein Tool für KI-Filme, es gibt Whisk, ein KI-Tool für neue Ideen und noch mehr. Dazu kommen 30 TB Cloud-Speicher und, was soll der ganze Geiz, auch noch YouTube Premium.

In den USA kann man Google AI Ultra direkt buchen, es gibt für ein paar Monate auch 50 Prozent Rabatt, weitere Länder sollen folgen. Sicher kein Abo für „normale“ Nutzer, aber für kreative Menschen, die es beruflich nutzen können, warum nicht.

Nachtrag: Auf der Webseite von Google wurde mir soeben auch ein Euro-Preis für AI Ultra angezeigt, dieser liegt bei 274,99 Euro im Monat. Es muss aber nicht sein, dass das der finale Preis für Deutschland ist, da man es noch nicht buchen kann.