Neues Oppo-Flaggschiff: Gute Nachricht für die Kamera

Wir haben hier schon über das mögliche Oppo Find X6 Pro berichtet und auch über die Kamera geplaudert. Demnach soll es drei Kameras mit jeweils 50 Megapixel im kommenden Jahr geben. Und wir haben noch eine gute Nachricht für die Kamera.

Eine mutmaßliche Design-Skizze zeigt uns das Design der Kamera und das erinnert doch ganz stark an das runde Element von Huawei. Und dabei fällt auf, dass Oppo vermutlich wieder auf eine Periskop-Kamera (Quadrat) im kommenden Jahr setzt:

Possible OPPO Find X5 render shared by Digital Chat Station.#OPPO #OPPOFindX5 pic.twitter.com/JtEJxXlCIN — Mukul Sharma (@stufflistings) October 11, 2022

Diese gab es schon beim Oppo Find X3 Pro und wurde oft gelobt. Ich weiß auch nicht, warum man sie beim Oppo Find X5 Pro gestrichen hat, denn für den Zoom war das ein Rückschritt. Es stand zwar mal im Raum, dass noch ein Oppo Find X5 Pro+ mit einer Periskop-Kamera kommt, aber das wurde dann wohl verworfen.

Verkaufsverbot für Oppo in Deutschland

Allerdings ist das weiterhin nicht die spannende Frage bei Oppo. Die lautet nämlich, ob man das Verkaufsverbot in Deutschland in den Griff bekommt. Bisher sieht es nicht danach aus und das zieht sich jetzt schon über zwei Monate bei Oppo hin.

Deutschland ist zwar ein wichtiger Markt für Oppo, aber kein großer Markt, so fair muss man auch sein. Die Europazentrale befindet sich zwar seit 2019 in Düsseldorf, aber nach dem Verkaufsverbot wurde es jetzt sehr ruhig. Das neue Flaggschiff wird also im Hintergrund geplant und entwickelt, aber vielleicht kommt es nicht zu uns.

