Neues Model Y: Tesla könnte uns direkt im Januar 2025 überraschen

Tesla plant ein neues Model Y für 2025, das ist ein offenes Geheimnis. Und es soll Anfang des Jahres kommen, es stand sogar mal für Ende 2024 im Raum. Und es sieht so aus, als ob wir nur noch wenige Wochen vom Marktstart entfernt sind.

Das neue Tesla Model Y soll schon im Januar starten und teilt sich in China derzeit die Produktionslinie mit dem aktuellen Tesla Model Y. Bisher gab es auch alle Leaks aus China, was die Frage aufwirft, wie der Ablauf bei Tesla Deutschland sein wird.

The Tesla upgraded Model Y “Juniper” is rumored to launch in January 2025. It shares the same production line as the current Model Y at Giga Shanghai. https://t.co/IuuVdztweY pic.twitter.com/yZHx57Iss4 — Tesla Newswire (@TeslaNewswire) November 27, 2024

Wird das Tesla Werk in Brandenburg zeitgleich die Produktion auf das neue Model Y umstellen? Bisher ist nichts aus der Giga Berlin bekannt. Es würde mich jedoch wundern, wenn man hier das alte und in China das neue Tesla Model Y verkauft.

Für Tesla ist das neue Model Y ein wichtiger Schritt, denn die Nachfrage sinkt im Moment und die Kritik an Elon Musk wächst. Hinzu kommt mittlerweile eine echt gute Auswahl bei der Konkurrenz. Der Bestseller gerät also langsam unter Druck.