Neustart bei Elektroautos: Der Jaguar i-Pace hat keine Zukunft

Jaguar hat bereits bestätigt, dass wir ab 2025 einen Neuanfang mit Elektroautos sehen werden und man eine eigene Plattform dafür entwickelt. Die ersten Modelle sollen Ende 2024 gezeigt werden, so Autocar, und ab 2025 geht es richtig los.

Zukunft ohne den Jaguar i-Pace

Allerdings ohne den Jaguar i-Pace, das erste Elektroauto der Marke. Das hat man immer wieder leicht optimiert, aber Adrian Mardell hat verraten, dass es keinen Platz im zukünftigen Lineup hat. Eine neue Generation ist auch nicht mehr geplant.

Kann ich verstehen, der i-Pace war und ist in meinen Augen nicht das beste Auto und die Konkurrenz in dieser Preisklasse ist schon jetzt hart, spätestens ab 2024 und 2025 wird sie noch härter. Jaguar verkauft den i-Pace nicht mehr in jedem Land, genau genommen ist er nur noch für bessere CO2-Grenzwerte im Portfolio.

Es war kein guter Einstieg für Jaguar, aber man hat daraus gelernt und weiß jetzt, wie man Elektroautos baut, so der Chef von Jaguar. Darauf bin ich mal gespannt, denn letztes Jahr hat Jaguar drei „umwerfende“ Elektroautos für 2025 versprochen.

Mercedes: Die elektrische C-Klasse kommt mit 850 km Reichweite Mercedes steht kurz vor der ersten Preview für die neue MMA-Plattform (Modular Mercedes Architecture), die 2025 mit einer vollelektrischen C-Klasse startet. Sie wird wohl Mercedes-Benz EQC heißen, der aktuelle EQC […]15. August 2023 JETZT LESEN →

-->