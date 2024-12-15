Neustart mit Elektroautos: BYD geht neue Wege in Deutschland

BYD, auch als Build Your Dreams bekannt, ist eine der führenden Marken in China und vor allem durch NEVs (New Energy Vehicles) bekannt. Als man vor zwei Jahren nach Deutschland kam, da lag der Fokus auf Elektroautos und auch auf Premium.

Bei den ersten Händlern suchte man sich zum Beispiel die Standorte von Mercedes oder BMW. Doch der Erfolg, den BYD in China feiert, blieb bei uns aus. Und das, obwohl man sogar die EM sponserte. Daher geht es BYD ab 2025 ganz anders an.

BYD legt Fokus mehr auf Volumen

In China ist BYD in erster Linie ein Volumenhersteller, der breit aufgestellt ist, und das möchte man jetzt auch in Deutschland. Der Fokus liegt jetzt auf Standorten mit „Volumen-Perspektive“, so die Automobilwoche, bis Ende 2025 sollen „mehr als 120 Vertriebsstandorte“ in Deutschland dazukommen, wie BYD hier mitgeteilt hat.

BYD möchte in Deutschland erfolgreicher sein, das Ziel besteht weiterhin, aber man braucht „dringend weitere“ Händler und neue Optionen. Ein alter BYD-Händler gab an, dass das so nicht geplant war und man ist über die Neuausrichtung verärgert.

Angeblich wollte BYD bei dieser Strategie bleiben, BYD gab auf Nachfrage an, dass der Hochlauf mit weiteren Partnern von Anfang an Teil des Plans war. Wer am Ende auch richtig liegt, sicher ist jetzt, dass BYD einen Neustart ab 2025 bei uns wagt.

Händler gaben laut Automobilwoche an, dass der Grund für den fehlenden Erfolg von BYD in Deutschland daran liegt, dass sie den deutschen Markt nicht kennen und nicht richtig bedienen. Das kann ich auch so beobachten und ich glaube nicht, dass weitere Standorte alleine reichen, BYD benötigt auch eine bessere Strategie.