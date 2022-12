Der Erfolg von Pokémon Go kann nicht wiederholt werden

Als Pokémon Go auf den Markt kam, da gab es einen riesigen Hype. Diesen hat man ausgenutzt und bis heute gibt es eine treue Fanbase. Und wie so oft, wenn ein Produkt finanziell erfolgreich ist, kommen die Kopien. Daher wurden in den letzten Jahren viele AR-Spiele angekündigt – und kurz danach schon wieder eingestellt.

Das Ende der vielen AR-Kopien

Kommendes Jahr wird The Witcher: Monster Slayer eingestellt, am 30. Juni 2023 ist Schluss. Das Spiel wurde im Sommer 2021 veröffentlicht, nur zwei Jahre später folgt also schon das Ende. Warum? Das sagt CD Project Red nicht. Doch man wird das sicher nicht einstellen, weil es so erfolgreich ist und so viel Geld einbringt.

Niantic selbst hat diesen Sommer vier AR-Projekte eingestellt und die wissen, wie es geht, immerhin haben sie Pokémon Go umgesetzt. Selbst sehr beliebte Marken wie Harry Potter oder Transformers hatten keine Chance. Pokémon Go bleibt bis heute eine Ausnahme und der AR-Hype, mit dem einige rechneten, blieb aus.

Wird eine kommende AR-Brille dieser Sparte neues Leben verleihen? Ich glaube es nicht. AR-Spiele sind ganz nett, aber ich habe nicht an den großen Hype geglaubt, den einige Studios gerne hätten. Und selbst bei Apple wurde es in letzter Zeit ruhig rund um AR, da hat Tim Cook ja gerne und oft für eine große Zukunft geworben.

Diese wird es vielleicht auch irgendwann geben, aber noch nicht jetzt. Pokémon Go bleibt weiterhin eine Ausnahme, das ist aber auch eine der besten und beliebtesten Marken der Welt. Die Produkte verkaufen sich quasi von alleine. Mal schauen, wann es der nächste Entwickler mit AR versucht, es wird hier allerdings immer ruhiger.

Kommentar: Das neue Pokémon auf der Nintendo Switch Vor etwas mehr als einer Woche erreichte mich das neue Pokémon, in meinem Fall landete die Purpur-Version des Spiels als Review-Einheit hier. Schwert hat mir beim Release besser als erwartet gefallen, Arceus sah interessant aus, war aber nicht ganz mein…28. November 2022 JETZT LESEN →

-->