Nintendo erklärt: Darum gibt es kein Mario Kart 9

Das neue Mario Kart World wäre theoretisch Mario Kart 9, denn Mario Kart Tour ist laut Nintendo kein neuer Hauptteil der Reihe. Es wurde ja im Vorfeld überlegt, ob wir Mario Kart 9 oder eher Mario Kart 10 mit der Nintendo Switch 2 sehen werden.

Doch die 9 hätte sich für Nintendo nicht richtig angefühlt, wie Kosuke Yabuki in einem hauseigenen Interview von Nintendo betont. Das neue Mario Kart bietet so viel mehr (und kostet auch so viel mehr), dass es einen eigenen Titel verdient.

Mario Kart sorgt für Konsolenkäufe

Es soll die Serie „auf das nächste Level“ heben und wie wichtig die Marke für den Erfolg der Konsolen von Nintendo ist, haben wir schon oft genug gesehen. Mario Kart 8 Deluxe ist in den Top 5 der meistverkauften Spiele aller Zeiten. Daher gibt es Mario Kart World auch als Launch-Titel, er soll direkt die neue Switch 2 pushen.

Mario Kart World war übrigens schon für die Nintendo Switch vorgesehen, doch die technischen Möglichkeiten waren nicht da. Man dachte darüber nach, dass man die Optik reduziert oder auf 30 fps setzt, die Switch 2 war dann „die neue Hoffnung“.

Wobei zur Wahrheit natürlich auch gehört, dass sich Mario Kart 8 Deluxe in den letzten Jahren wie geschnitten Brot verkauft hat. Wäre das nicht der Fall gewesen und hätte man bei Nintendo doch noch die Switch pushen müssen, dann wäre ich mir sicher, dass man dafür eine Lösung gefunden hätte. Musste man aber nicht.