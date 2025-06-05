7 vs. Wild: Staffel 5 spielt im Amazonas und startet im Oktober 2025

Prime Video hat die fünfte Staffel der Reality-Survival-Serie 7 vs. Wild offiziell angekündigt. Die neue Staffel wird im Amazonas-Gebiet gedreht, wo die Teilnehmer unter besonders herausfordernden Umweltbedingungen ums Überleben kämpfen müssen.

Die Serie startet am 7. Oktober 2025 auf Prime Video, ab dem 20. Oktober 2025 wird sie dann auf YouTube veröffentlicht. Damit setzt das Format seine Strategie fort, zunächst auf Streaming-Plattformen zu starten und anschließend ein breiteres Publikum über YouTube zu erreichen.

Das von Fritz Meinecke entwickelte Format hat sich seit der ersten Ausstrahlung im Jahr 2021 zu einem der meistgesehenen YouTube-Projekte im deutschsprachigen Raum entwickelt. Über alle vier bisherigen Staffeln hinweg wurden laut Angaben über 340 Millionen Aufrufe auf YouTube erzielt. Staffel 3 wurde erstmals in Zweierteams durchgeführt und war exklusiv bei Amazon Freevee zu sehen, bevor sie auch auf YouTube erschien.

Staffel 4 unterschied sich durch ein gruppenbasiertes Szenario, das einen Flugzeugabsturz in Neuseeland simulierte. Auch hier erfolgte der Start zunächst bei Prime Video, wo die Serie mehrere Wochen lang zu den meistgesehenen Inhalten gehörte.

7 vs. Wild: Staffel 5 – Produktion und Beteiligte

Für die Produktion der Serie sind neben dem ursprünglichen Formatentwickler Fritz Meinecke auch Johannes Hovekamp und Max Kovacs verantwortlich. Die technische und organisatorische Umsetzung erfolgt durch die Produktionsfirma CaliVision Network GmbH unter der Leitung von Dennis Kortüm und André Schubert. Als Executive Producer ist Nils Trümpener beteiligt.

Die aufwendige Logistik und filmische Umsetzung des Formats deuten auf einen hohen Produktionsstandard hin, der auch in der fünften Staffel beibehalten werden soll. Zu möglichen Teilnehmern von 7 vs. Wild: Staffel 5 gibt es bisher keine Informationen.

Zu Amazon Prime Video →

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.