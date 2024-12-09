Nintendo plant neuen Kirby-Klassiker für die Switch

Gaming

Der Erfolg der Nintendo Switch beruht auf drei Säulen. Das Konzept der Konsole ist bei den Kunden sehr beliebt, das Lineup an neuen Spielen ist stark, aber es gab in den letzten Jahren auch sehr viele alte Klassiker, die Nintendo neu veröffentlichte.

Nächstes Jahr soll „Kirby: Planet Robobot“ auf die Switch wandern, so Insider Nate the Hate, es stammt aus der 3DS-Ära. Bei Metacritic und Co. ist es übrigens eines der beliebtesten Kirby-Spiele, darauf dürften sich also viele Switch-Nutzer freuen.

Weitere Details gibt es nicht, es ist also unklar, ob das eine HD-Version, eher ein Remaster oder sogar ein vollwertiges Remake wird. So wie ich Nintendo kenne, geht man aber den bequemsten Weg und verkauft eine HD-Version zum Vollpreis.

