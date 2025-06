Nintendo Switch 2: Datum für Vorbestellungen bereits bekannt

Nintendo wird die Details zur Switch 2 kommende Woche verraten und hat auch einige Medien eingeladen, um sich die Konsole direkt anzuschauen. Es steht seit dieser Woche im Raum, dass die neue Switch ab Juni in den Handel kommt.

Die Vorbestellungen für die Nintendo Switch 2 dürften übrigens schon nächste Woche starten, um genau zu sein direkt am 2. April, nach der Nintendo Direct, auf der es die Details gibt. Das hat heute jedenfalls Best Buy in Kanada bestätigt.

Best Buy ist kein kleiner Shop, es ist also davon auszugehen, dass die Partner von Nintendo direkt im Anschluss an die Veranstaltung die Vorbestellungen öffnen. Und wer garantiert eine Konsole zum Start möchte, der sollte hier vorbereitet sein.

