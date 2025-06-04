Nintendo Switch 2: Diese Nintendo Switch-Spiele erhalten kostenlose Updates

Gaming

Bei der Ankündigung der Nintendo Switch 2 hat das japanische Unternehmen Nintendo Updates für eine Reihe exklusiver Nintendo-Switch-Spiele versprochen. Diese sollen ein „neues Spielerlebnis” auf der neuen Konsole ermöglichen. Hinter der Begrifflichkeit verbergen sich demnach Verbesserungen wie eine optimierte Bildqualität, HDR-Unterstützung und eine höhere Framerate.

Ältere Nintendo-Spiele erhalten Update

Pünktlich zur heutigen Veröffentlichung stehen die Updates zum Herunterladen bereit. Besitzer einer Nintendo Switch 2, die eines oder mehrere dieser Spiele erworben haben, können ab sofort auf die Updates zugreifen und sich über die Verbesserungen freuen. Es handelt sich um folgende Spiele mit den jeweiligen Release Notes:

51 Worldwide Games

  • GameShare-Kompatibilität: Bis zu vier Spieler können 34 Titel spielen Teile lokal oder online über GameChat

ARMS

  • Grafik: Optimiert für die Nintendo Switch 2-Darstellung, hochauflösende TV-Geräte und verbesserte Bildqualität
  • Bildrate: Optimiert für Nintendo Switch 2 für flüssigere Bewegungsabläufe (sogar beim Spiel mit drei oder mehr Spielern)
  • HDR-Unterstützung

Big Brain Academy: Kopf an Kopf

  • GameShare-Kompatibilität: Bis zu vier Spieler können im Mehrspieler-Modus spielen. Teile lokal oder online über GameChat

Captain Toad: Treasure Tracker

  • Grafik: Optimiert für die Nintendo Switch 2-Darstellung, hochauflösende TV-Geräte und verbesserte Bildqualität
  • HDR-Unterstützung
  • GameShare-Kompatibilität: Alle Level können zu zweit gespielt werden. Teile lokal oder online über GameChat

Spielestudio

  • Grafik: Optimiert für die Nintendo Switch 2-Darstellung, hochauflösende TV-Geräte und verbesserte Bildqualität
  • Unterstützt den Maus-Modus der Joy-Con 2-Controller.

New Super Mario Bros. U Deluxe

  • Grafik: Optimiert für die Nintendo Switch 2-Darstellung, hochauflösende TV-Geräte und verbesserte Bildqualität.

Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur

  • Grafik: Optimiert für die Nintendo Switch 2-Darstellung, hochauflösende TV-Geräte und verbesserte Bildqualität
  • Bildrate: Verbessert für flüssigere Bewegungsabläufe auf Nintendo Switch 2

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

  • Grafik: Optimiert für die Nintendo Switch 2-Darstellung, hochauflösende TV-Geräte und verbesserte Bildqualität
  • Bildrate: Verbessert für flüssigere Bewegungsabläufe auf Nintendo Switch 2 (einschließlich Bowser’s Fury)
  • HDR-Unterstützung
  • GameShare-Kompatibilität: Bis zu vier Spieler können Super Mario 3D World spielen. In Bowser’s Fury können zwei Spieler gemeinsam spielen, wobei ein Spieler Mario und der andere Bowser Jr. steuert. Teile lokal oder online über GameChat

Super Mario Odyssey

  • Grafik: Optimiert für die Nintendo Switch 2-Darstellung, hochauflösende TV-Geräte und verbesserte Bildqualität
  • HDR-Unterstützung
  • GameShare-Kompatibilität: Zwei Spieler können gemeinsam spielen, wobei ein Spieler Mario und der andere Cappy steuert. Teile lokal oder online über GameChat

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, The Legend of Zelda: Link’s Awakening

  • Grafik: Optimiert für die Nintendo Switch 2-Darstellung, hochauflösende TV-Geräte und verbesserte Bildqualität
  • HDR-Unterstützung

