Nintendo Switch 2: Diese Nintendo Switch-Spiele erhalten kostenlose Updates

Bei der Ankündigung der Nintendo Switch 2 hat das japanische Unternehmen Nintendo Updates für eine Reihe exklusiver Nintendo-Switch-Spiele versprochen. Diese sollen ein „neues Spielerlebnis” auf der neuen Konsole ermöglichen. Hinter der Begrifflichkeit verbergen sich demnach Verbesserungen wie eine optimierte Bildqualität, HDR-Unterstützung und eine höhere Framerate.

Ältere Nintendo-Spiele erhalten Update

Pünktlich zur heutigen Veröffentlichung stehen die Updates zum Herunterladen bereit. Besitzer einer Nintendo Switch 2, die eines oder mehrere dieser Spiele erworben haben, können ab sofort auf die Updates zugreifen und sich über die Verbesserungen freuen. Es handelt sich um folgende Spiele mit den jeweiligen Release Notes: