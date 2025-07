Nintendo Switch 2: Es könnte 4K-Support fehlen

Mit der Nintendo Switch OLED war einst schon 4K-Upscaling geplant, aber das wurde dann doch gestrichen. Daher waren sich viele sicher, dass Nintendo das mit der Nintendo Switch 2 endlich liefern wird, und zwar dank Upscaling mit Nvidia.

Doch Tom Henderson hat sich kurz vor der Ankündigung der finalen Details diese Woche umgehört und erfahren, dass die Entwickler, mit denen er gesprochen hat und die „Dev Kits“ haben, darüber berichten, dass hier kein 4K-Support dabei ist.

Ohne einen 4K-Output wäre es also möglich, dass die Nintendo Switch 2 eine HD-Konsole bleibt, was ich mir im Jahr 2025 aber ehrlich gesagt nur noch ganz schwer vorstellen kann. Klar, eine bessere Grafik wird es auch so geben, aber 1080p wäre wirklich nicht mehr zeitgemäß am TV. Ich hoffe, dass dieses Gerücht nicht stimmt.

Nintendo Switch 2: Neues Bild veröffentlicht

Und wo wir gerade bei der Nintendo Switch 2 sind, in der offiziellen Nintendo-App wurde ein neues Bild veröffentlicht. Das liefert keine neuen Details, aber es deutet bei einem Joy Con an, dass dieser wirklich wie eine Maus genutzt werden kann:

