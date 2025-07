Asus teasert den Xbox-Handheld offiziell an

Microsoft plant einen eigenen Handheld mit Xbox-Branding, das ist offiziell von Phil Spencer bestätigt worden. Doch dieser wird noch ein paar Jahre dauern und wird wohl mit der neuen Xbox-Generation gegen 2027/2028 auf den Markt kommen.

Jetzt hat Asus ein erstes Teaser-Video veröffentlicht und deutet darin einen neuen Handheld an, in den sozialen Medien hat das Xbox-Team auch schon reagiert. Es scheint also bald ein neuer Handheld in Partnerschaft mit Microsoft zu kommen.

Xbox-Handheld von Asus und Microsoft

Wir haben vor ein paar Tagen erfahren, dass so ein Handheld für 2025 geplant ist, bevor das eigene Projekt von Microsoft selbst ansteht. Mit diesem Handheld wird es dann vermutlich auch eine extra dafür angepasste Version von Windows geben.

Bekommen wir für Ende 2025 also einfach nur eine Neuauflage des Asus ROG Ally mit Xbox-Logo und der neuen Windows-Version? Oder ist da noch mehr geplant? Ein Datum für die Ankündigung gibt es noch nicht, aber es dürfte bald losgehen.

