Nintendo Switch 2: Konsole geht nächsten Schritt und liefert Details

Nintendo wird uns erst nächsten Monat die finalen Details zur Switch 2 nennen, aber die Konsole scheint fertig und bereit für den Verkauf zu sein, denn sie hat die FCC in den USA passiert. Diese Behörde muss man passieren, wenn man neue Technik verkaufen möchte. Und mit dem FCC-Eintrag gibt es auch neue Details.

So wissen wir jetzt, dass man die Nintendo Switch 2 über beide USB C-Ports (es gibt jetzt auch oben einen Port) laden kann, die neue Switch hat wieder NFC, was vermutlich für Amiibo-Figuren genutzt wird, und es gibt Wi-Fi 6. Die Switch nutzt noch Wi-Fi 5, es ist also ein Upgrade, aber Wi-Fi 6E oder Wi-Fi 7 gibt es nicht.

Die konkrete Bezeichnung für die zweite Generation der Switch lautet „BEE-001“ und die Joy Con hören auf BEE-012 (links) bzw. BEE-014 (rechts). Leider verrät uns der Eintrag nicht, wie schnell die Switch 2 lädt, die Switch kommt auf maximal 39 Watt. Ich gehe davon aus, dass es bei der neuen Switch sehr ähnlich sein wird.