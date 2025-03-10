Gaming

Nintendo Switch 2: Konsole geht nächsten Schritt und liefert Details

Autor-Bild
Von
|
Nintendo Switch 2 Schwarz Header

Nintendo wird uns erst nächsten Monat die finalen Details zur Switch 2 nennen, aber die Konsole scheint fertig und bereit für den Verkauf zu sein, denn sie hat die FCC in den USA passiert. Diese Behörde muss man passieren, wenn man neue Technik verkaufen möchte. Und mit dem FCC-Eintrag gibt es auch neue Details.

So wissen wir jetzt, dass man die Nintendo Switch 2 über beide USB C-Ports (es gibt jetzt auch oben einen Port) laden kann, die neue Switch hat wieder NFC, was vermutlich für Amiibo-Figuren genutzt wird, und es gibt Wi-Fi 6. Die Switch nutzt noch Wi-Fi 5, es ist also ein Upgrade, aber Wi-Fi 6E oder Wi-Fi 7 gibt es nicht.

Die konkrete Bezeichnung für die zweite Generation der Switch lautet „BEE-001“ und die Joy Con hören auf BEE-012 (links) bzw. BEE-014 (rechts). Leider verrät uns der Eintrag nicht, wie schnell die Switch 2 lädt, die Switch kommt auf maximal 39 Watt. Ich gehe davon aus, dass es bei der neuen Switch sehr ähnlich sein wird.

Steam Deck Oled Header

Steam Deck dominiert neue Ära der Handhelds

Valve hat mit dem Steam Deck eine neue Ära der Handhelds eingeleitet. Man war vielleicht nicht das erste Unternehmen mit…

9. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Nintendo Switch 2: Konsole geht nächsten Schritt und liefert Details
Weitere Neuigkeiten
Mastodon
Mastodon führt Zitat-Posts ein
in Social
iPhone 17 Verkaufsstart: Lieferzeiten verschieben sich schnell
in Smartphones
Borderlands 4 ab sofort für Konsolen und den PC erhältlich
in News
Prime Video erweitert NBA-Spielplan um 20 Sonntagsspiele
in News
Facebook Ray Ban Stories Brille
Amazon will euch bald Alexa als Brille anbieten
in Wearables
fraenk verlängert Datenbonus-Aktion – letzte Chance auf 5 GB extra
in Provider | Update
Ice 4 Baureihe 412
Deutsche Bahn führt Flexpreis Young ein
in Mobilität
Skoda Tech Deck Face Header
Skoda plant vorerst kein günstiges Elektroauto
in Mobilität
VW ID Polo, ID Cross, Cupra Raval und Skoda Epic: Plan für die „günstigen Elektroautos“
in Mobilität
Sony Xperia 10 VII vorgestellt – kostet 449 Euro
in Smartphones