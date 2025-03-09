Gaming

Steam Deck dominiert neue Ära der Handhelds

Valve hat mit dem Steam Deck eine neue Ära der Handhelds eingeleitet. Man war vielleicht nicht das erste Unternehmen mit so einem Produkt auf dem Markt und die Nintendo Switch war sicher ein Vorbild, aber man hat durchaus die Kategorie der „PC-Gaming-Handhelds“ eingeleitet. Und man dominiert diese Kategorie bis heute.

Drei Jahre nach dem Marktstart hat Valve etwa 3,7 Millionen Einheiten verkauft, wie IDC auf Nachfrage von The Verge mitgeteilt hat. Die Kategorie selbst ist, wenn man Asus und Co. noch dazuzählt, allerdings eher klein. Selbst in diesem Jahr geht IDC davon aus, dass die Handhelds nicht die Marke von 2 Millionen knacken werden.

Steam Deck Oled Weiss Header

Frank Azor ist dennoch begeistert davon, so The Verge, denn diese Kategorie ist in nur drei Jahren entstanden und blickt bereits auf mehrere Millionen Spieler. Mit den anderen Handhelds zusammen gibt es knapp sechs Millionen Handheld-Spieler.

Handhelds starten gerade erst durch

Wir befinden uns außerdem noch am Anfang dieser Kategorie und viele rechnen mit einem stärkeren Wachstum in den nächsten Jahren. Und auch die Unternehmen bereiten sich auf diese Phase vor, Microsoft passt beispielsweise Windows besser für Handhelds an und Valve entwickelt Steam OS für Handhelds der Konkurrenz.

Dazu kommt ein erster Xbox-Handheld in der Zukunft, Sony plant wieder einen PlayStation-Handheld und es sind sicher noch Produkte in Planung, von denen wir noch nichts gehört haben. Ein neues Steam Deck könnte auch noch 2025 kommen.

Ich bin großer Handheld-Fan und habe zwar aktuell kein Steam Deck, dafür nutze ich aber gerne die PlayStation Portal, ein älteres ROG Ally von Asus oder eben die Nintendo Switch und bald Nintendo Switch 2. Mit Nintendo können die eher teuren Highend-Handhelds nicht mithalten, aber dafür sind sie eben auch etwas zu teuer.

Mal schauen, was dieser Markt in Zukunft mitbringt. Ich gehe davon aus, dass es ein spannendes Jahr für Handhelds wird und da bis Ende 2025 sehr viel passiert.

  1. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Meine größten Probleme mit dem Steamdeck sind, dass es nur wirklich für „Konsolenspiele“ taugt, Spiele für primär Maus / Tastatur gehen eher mäh, da ändern auch die Touchpads nichts dran.

    Und dass das Display halt wirklich klein ist.

    Antworten
  2. Max 🔱
    sagt am

    Ich denke das Steam Deck hat das größte Vorteil mit dem nahtlosen Synchro mit einem PC

    Antworten
  3. Kurt 🔅
    sagt am

    hab mir jetzt ein Lenovo Legion Go gekauft. muss sagen das Teil ist der Hammer. einziger Wermutstropfen ist Windows 11.

    Antworten
    1. Benny 👋
      sagt am zu Kurt ⇡

      installier doch Bazzite drauf anstatt Windows 11, dann hast du ein Quasi-StramOS.

      Antworten

