Nintendo Switch 2 Preis und Datum: Das ist bisher bekannt

Nintendo wird heute die finalen Details zur Switch 2 verraten und hat zu einer Direct geladen, die eine volle Stunde geht. Die Gerüchteküche brodelt bereits und es gibt viele Details, auch zu zwei spannenden Fragen. Was kostet sie? Wann kommt sie?

Nintendo Switch 2: Wann kommt sie?

Beim Marktstart deutete sich schon nach der ersten Ankündigung im Januar der Juni an und das sagen auch die Gerüchte. Zuverlässige Gerüchte für das konkrete Datum gibt es hier nicht, aber der 5. Juni ist ein Tage, der mal die Runde machte.

Beim Vorverkauf wird es noch nicht direkt heute losgehen, da wartet Nintendo eine Woche. Aktuell deutet sich der 9. April als Start für den Vorverkauf an. Es sieht also so aus, als ob zwischen Vorverkauf und Marktstart ca. zwei Monate liegen werden.

Nintendo Switch 2: Was kostet sie?

Die Nintendo Switch startete 2017 bei 329 Euro, die Nintendo Switch OLED liegt bei einer UVP von 349,99 Euro. Es steht im Raum, dass wir bei der Nintendo Switch 2 über 400 Dollar sprechen. Und die Euro-Dollar-Preise sind bei Nintendo oft gleich.

Das könnte bedeuten, dass die Nintendo Switch 2 bei 399,99 Euro startet, auch wenn hier und da von 450 Euro die Rede ist. Es wäre aber möglich, dass Nintendo zwei Speichergrößen anbietet oder direkt ein Bundle für 50 Euro mehr verkauft.

Nintendo Switch 2: Was ist mit OLED?

Es würde mich aber wundern, wenn die günstigste Version der Switch 2 tatsächlich 100 Euro teurer als das OLED-Modell ist, da würde sich Nintendo zu sehr von der Zielgruppe entfernen. Daher habe ich eine andere Vermutung bei der neuen Switch.

Bei der ersten Generation war das OLED-Modell ein voller Erfolg und lag in letzter Zeit klar vor der normalen Switch beim Verkauf. Ich wette, dass Nintendo sowas bei der Switch 2 auch geplant hat, so könnte man den Preis später etwas anheben. Es wären also 400 Euro für die Switch 2 und später 450 Euro für eine bessere Version.

