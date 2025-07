Nintendo Direct: Eine volle Stunde mit der Switch 2

Nintendo hat schon vor Wochen zur Nintendo Direct am 2. April geladen und will uns die finalen Details zur Switch 2 verraten. Es gibt einen „ausführlichen Blick auf Nintendo Switch 2“ und dieser wird sehr ausführlich, denn er geht eine Stunde.

Laut Nintendo kann man sich rund 60 Minuten für das Event einplanen und um 15 Uhr deutscher Zeit geht es los. Der entsprechende Livestream ist bereits online und ich habe euch diesen weiter unten eingebunden (es ist der deutsche Livestream).

Ich war selten so auf ein Event von Nintendo gespannt. Kann die Switch 2 jetzt 4K? Wie sind die ersten Eindrücke der Medien vor Ort, ist LCD ein großes Downgrade? Wie ist Mario Kart 9? Welche Spiele hat Nintendo in den ersten Monaten geplant?

Es deutet sich jedenfalls an, dass es Nintendo dieses Mal etwas anders als bei der Wii und Wii U angeht, die Switch 2 ist die „sichere Nummer“. Mit einem Flop rechne ich daher eher nicht. Doch ich bin gespannt, ob die Nintendo Switch 2 an den Erfolg der Nintendo Switch anknüpfen kann. Entscheidend sind da am Ende die Spiele.

Apropos Spiele, am 3. April und 4. April gibt es jeweils eine Treehouse-Ausgabe von Nintendo selbst, dort zeigt man dann mehr Gameplay von den neuen 2er-Spielen.

