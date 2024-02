Nintendo Switch: Heute gibt es neue Xbox-Spiele

Nintendo hat zu einer Direct geladen und wird uns heute Nachmittag neue Switch-Spiele zeigen, wenn auch mit Fokus auf Spiele von Partnern. Das Partner Showcase wird aber dennoch interessant, denn Microsoft ist vermutlich mit von der Partie.

Dort hat man letzte Woche bekannt gegeben, dass vier Xbox-Spiele auf Konsolen von Nintendo und Sony landen werden und Hi-Fi Rush und Pentiment machen hier laut Gerüchten den Anfang. Diese könnte man heute für die Switch ankündigen.

Hinweis: Es gibt bereits Xbox-Spiele für die Nintendo Switch, die beiden Ori-Spiele zum Beispiel. Das wären also genau genommen nicht die ersten Xbox-Exklusivtitel.

Das deutet jedenfalls eine gute und bekannte Quelle (Pyoro auf X) an und es gibt weitere Hinweise. So wird wohl Nintendo selbst ein „Partner“ sein, man sollte aber nicht mit einem neuen AAA-Spiel rechnen. Sehen wir heute womöglich „Zelda: The Wind Waker“ aus der GameCube-Ära und „Zelda: Twilight Princess“ von der Wii?

Nintendo Direct: Weitere Hinweise zu Spielen

Darüber hinaus soll es ein Switch-Spiel mit Delfinen geben, ist hier ein neues Wave Race geplant? Und dann hat die Quelle soeben auch noch das folgende Bild geteilt:

Das ist laut Suche eine Figur der „Franklin Animal Ball Friends“, die sich „Marcus Monkey“ nennt. Man findet die Schaumstoffbälle bei Amazon, aber sie sind eher in den USA ein Ding und haben nichts mit Nintendo zu tun. Was bedeutet das also?

Fans spekulieren in zwei Richtungen: Ein neues Monkey Ball oder ein neues Donkey Kong. Ich würde mal Donkey Kong ausschließen, denn da ist gerade erst Mario vs. Donkey Kong gestartet und sowas würde man nicht auf einer Partner-Direct zeigen.

Heute um 15 Uhr wissen wir mehr, meine Erwartungen an diese Direct haben sich damit aber nicht verändert, sie sind weiter sehr gering. Ich hoffe daher, und das deutet sich bereits an, dass Nintendo bald eine richtige Direct nachreichen wird.

