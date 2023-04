Nintendo Switch OLED: Neue Zelda-Version im ersten Unboxing

Nintendo bietet passend zum Launch von Zelda: Tears of the Kingdom auch eine neue Sonderedition der Nintendo Switch OLED an und diese wird heute im Laufe des Tages bei den Vorbestellern eintreffen – einige haben sie schon erhalten.

Das Spiel ist nicht im Lieferumfang enthalten, das sei klar erwähnt, es gibt auch keinen Download-Code, es gibt nur eine eigene Optik und Verpackung. Die neue Nintendo Switch ist übrigens ab sofort bei Amazon auf Lager und man hat den Preis sogar schon um 10 Euro gesenkt. Kommt diese Version nicht so gut an?

Schwer zu sagen, vielleicht hat Nintendo auch sehr viele Einheiten bestellt, aber ich muss sagen, dass ich diese Sonderedition nicht so gelungen finde. Das Dock ist gut, aber die goldenen Joy-Con sehen im Video ehrlich gesagt äußerst billig aus.

Der exklusive Pro Controller mit Zelda-Branding scheint schon besser zu laufen, der ist nämlich ausverkauft. Zelda: Tears of the Kingdom erscheint übrigens erst am 12. Mai, Nintendo verkauft diese neue Switch also zwei Wochen vor dem Launch.

