Nintendo Switch Online kommt auf 15 Millionen Nutzer

Nintendo feiert aktuell einen Rekord mit der Nintendo Switch, denn noch nie hat man über 10 Millionen Einheiten der Konsole in einem Quartal verkaufen können.

Doch Nintendo hat nicht nur die Hardware (von der es 2020 übrigens keine neue Version geben wird), sondern auch noch die Spiele und auch da läuft es derzeit extrem gut. Pokémon legte einen unglaublich guten Start hin.

Nintendo hat allerdings noch ein Standbein bei der Switch und das ist Switch Online. Hier kommt man mittlerweile auf 15 Millionen Nutzer. Damit konnte man 5 Millionen neue Nutzer seit Sommer gewinnen. Nintendo schreibt auch:

But while new members continue to join, there are also those who do not renew their memberships. We will continue to enhance the appeal of the service to bring more features and more fun to Nintendo Switch.