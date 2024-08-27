Nissan GT-R könnte als Elektroauto mit neuer Akku-Technologie kommen

Mobilität

Nissan arbeitet an der Serienproduktion der Feststoffbatterie und baut dafür in Yokohama eine erste Produktionslinie für Testzwecke auf. Diese Technologie hebt sich dadurch ab, dass viel mehr Reichweite und schnelleres Laden möglich sind.

Das bringt auch den Vorteil mit, dass man, wenn man auf die höhere Reichweite verzichtet, wesentlich leichtere Elektroautos bauen könnte. Und wäre dann für Sportwagen spannend, wie einen Nissan GT-R, mit dem man das einführen könnte.

Im Gespräch mit Autocar wollte Ivan Espinosa von Nissan das zwar nicht direkt bestätigen, aber er deutete eine elektrische Neuauflage des GT-R mit so einem Akku für die Zukunft an. Die Serienproduktion soll aber erst gegen 2028 starten.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    Godzilla ist tot. lasst ihn jz einfach ruhen. keiner will Godzilla als E Karre. das erste was ich höre wenn ich Besitzer frage warum sie nen GT-R haben: Sound.

    Antworten
    1. Philipp 🔆
      sagt am zu Kurt ⇡

      Wie viele GT R Besitzer haben den an deiner Umfrage teilgenommen?

      Antworten
  2. Christian 🔅
    sagt am

    Und wieder mal kein deutscher Autobauer der mit solchen Nachrichten glänzt.

    Audi!!? Hallo?!! Vorsprung durch Technik wird da gerade gelebt. Auch bei Porsche Fehlanzeige. Ein Trauerspiel….

    Antworten
    1. BenBoogie 🌟
      sagt am zu Christian ⇡

      Vielleicht einfach mal informieren und bei Google nach „VW Feststoffbatterie“suchen.

      Nur weil du es nicht mitbekommen hast, heißt es nicht das sich nichts tut. Und ach ja, Audi/Porsche gehören zu VW ;-)

      Antworten

