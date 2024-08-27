Nissan GT-R könnte als Elektroauto mit neuer Akku-Technologie kommen

Nissan arbeitet an der Serienproduktion der Feststoffbatterie und baut dafür in Yokohama eine erste Produktionslinie für Testzwecke auf. Diese Technologie hebt sich dadurch ab, dass viel mehr Reichweite und schnelleres Laden möglich sind.

Das bringt auch den Vorteil mit, dass man, wenn man auf die höhere Reichweite verzichtet, wesentlich leichtere Elektroautos bauen könnte. Und wäre dann für Sportwagen spannend, wie einen Nissan GT-R, mit dem man das einführen könnte.

Im Gespräch mit Autocar wollte Ivan Espinosa von Nissan das zwar nicht direkt bestätigen, aber er deutete eine elektrische Neuauflage des GT-R mit so einem Akku für die Zukunft an. Die Serienproduktion soll aber erst gegen 2028 starten.