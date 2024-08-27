Hyundai Ioniq 6: Das Elektroauto bekommt eine neue Top-Version
Hyundai wird den Ioniq 6 nächstes Jahr neu auflegen und wir haben schon vor ein paar Monaten gehört, dass ein Facelift für 2025 geplant ist. Mittlerweile ist man mit der Neuauflage unterwegs und testet diese im Alltag – mit einer neuen Version.
In Südkorea wurde ein getarnter Hyundai Ioniq 6 als N-Version gesichtet, diese Top-Version dürfte dann kommendes Jahr mit dem Facelift starten. Hyundai war übrigens schon vor ein paar Monaten mit einem Prototyp auf der Rennstrecke.
Details zum Hyundai Ioniq 6 N stehen bisher noch aus, derzeit liegt der Fokus aber auf dem Hyundai Ioniq 5 N. Ich würde mit sehr ähnlichen Werten und Extras bei der Limousine rechnen, vielleicht gibt es noch einen Hauch mehr Leistung beim 6er.
Hyundai hat den Fokus bei den Performance-Modellen im Lineup auf Elektroautos gelegt und wirft immer mehr Verbrenner aus dem Sortiment. Das bedeutet aber auch, dass man mehr N-Modelle benötigt, die dann vollelektrisch unterwegs sind.
Na ja, sie werfen die Benziner i20 und i30 Modelle wohl weniger aus Umweltschutzgründen aus dem Programm, sondern weil sich die Autos in Europa relativ schlecht verkaufen. Der i10 und i20 und sogar der i30 sind meiner Ansicht nach bei den Kunden eher als günstige Alternativen zu den VW Modellen beliebt. Gerade i10 und i20 werden gerne von Pflegediensten etc. gefahren, während i30 gerne von Leuten in der Golf Klasse gekauft werden, die eben kein Geld für einen teuren Golf ausgeben wollen und entsprechend ohnehin keine Kunden für eine hochmotorisierte Version sind. Den i40 gibt es aus gutem Grund nicht mehr.
In anderen Märkten wie den USA gibt es die Modelle gar nicht, auch wenn man in Korea selbst tatsächlich gelegentlich die i10 bis i30 sehen (und teils kaufen) kann. Aber dort gibt es eher noch Limousinen von klein bis groß, anders als hier, wo die fast ausgestorben sind: Accent, Elantra, Sonata und Azera (der Nachfolger vom Grandeur).
Der neue Elantra sieht übrigens aus wie die Limousinenform vom Ioniq 5 mit der Körperform des Ioniq 6. Der Ioniq 6 hat nicht diese kantigen Seiten.
Am krassesten ist das SUV Lineup, nur drei der sechs SUVs gibt es hierzulande.
Als ehemaliger Sonata Fahrer, mit dem 2,4 Liter Mercedes-Mitsubishi Motor den es nur in Europa gab und auch gelegentlich mal i40 Fahrer, ein würdiger Nachfolger damals, finde ich es äußerst schade, dass Hyundai gerade die besseren Limousinen hier nicht anbietet. Um das Jahr 2000 herum, also vor den i Modellen, konnte man hier sogar den kleinen Accent kaufen. Optisch mag ich Limousinen nämlich weitaus lieber und hätte hier gerne zumindest wieder einen Sonate gesehen, das Modell das ich 2020 mal geliehen hatte war nämlich durchaus eine coole Weiterentwicklung von meinem alten Sonata (und dem i40). Aber auch der Azera (Grandeur) würde sich hier gut machen aber ich denke, dafür ist Genesis gedacht, die aber ja leider nicht bei Hyundai mitverkauft werden sondern nur in den beiden Stores bzw. online.
Das Problem in Europa und gerade in Deutschland ist da, die Leute wollen alles so ab Audi A4 / Passat Größe vor allem als Kombi. Und Hyundai hat keinen einzigen Kombi im Programm, der i40 wurde damals fast ausschließlich als Kombi gekauft, die Limousine sah man kaum. Die mögen also irgendwie keine Kombis, wahrscheinlich der Grund für die Einstellung des i40…
Hallo,
ähnlich dazu ja auch KIA mit dem K4 oder K5.
Auch schöne Modelle. Aber leider gibt es die nicht bei uns.