Hyundai Ioniq 6: Das Elektroauto bekommt eine neue Top-Version

Hyundai wird den Ioniq 6 nächstes Jahr neu auflegen und wir haben schon vor ein paar Monaten gehört, dass ein Facelift für 2025 geplant ist. Mittlerweile ist man mit der Neuauflage unterwegs und testet diese im Alltag – mit einer neuen Version.

In Südkorea wurde ein getarnter Hyundai Ioniq 6 als N-Version gesichtet, diese Top-Version dürfte dann kommendes Jahr mit dem Facelift starten. Hyundai war übrigens schon vor ein paar Monaten mit einem Prototyp auf der Rennstrecke.

Details zum Hyundai Ioniq 6 N stehen bisher noch aus, derzeit liegt der Fokus aber auf dem Hyundai Ioniq 5 N. Ich würde mit sehr ähnlichen Werten und Extras bei der Limousine rechnen, vielleicht gibt es noch einen Hauch mehr Leistung beim 6er.

Hyundai hat den Fokus bei den Performance-Modellen im Lineup auf Elektroautos gelegt und wirft immer mehr Verbrenner aus dem Sortiment. Das bedeutet aber auch, dass man mehr N-Modelle benötigt, die dann vollelektrisch unterwegs sind.