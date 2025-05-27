NORMA startet digitale Rabatt-App

Der Lebensmitteldiscounter NORMA kündigt die Einführung digitaler Spar-Coupons über die neue App-Version NORMA Plus an.

Ab dem 2. Juni 2025 sollen Kunden über die aktualisierte Anwendung Zugriff auf exklusive Preisnachlässe erhalten. Die App ist bereits in den bekannten App-Stores verfügbar. Nutzer der bisherigen App müssen lediglich ein Kundenkonto erstellen, um die neuen Funktionen zu nutzen.

Mit der Einführung von „NORMA Plus“ verfolgt das Unternehmen das Ziel, seine digitalen Angebote auszubauen und das Einkaufserlebnis zu modernisieren. Was auf dem Papier nach einem sinnvollen Vorhaben klingt, klappt nicht immer. Bereits 2023 wurde der Online-Shop NORMA24 überarbeitet, der mich vor allem vom Support her auf ganzer Linie enttäuscht hat.

Die neue App soll nun digitale Rabatte, exklusive Angebote und eine engere Verbindung zwischen Online- und Filialgeschäft ermöglichen. Aufgrund der schlechten Erfahrungen mit dem Onlineangebot bin ich hier erst mal skeptisch.

NORMA nutzt digitale Rabatte zur Kundenbindung

Laut dem Unternehmen sollen Kunden künftig direkt über die App individuelle Preisvorteile erhalten. Bereits jetzt werden erste Rabattaktionen über gedruckte Handzettel angekündigt. Diese Angebote können ab dem 2. Juni über die App eingelöst werden.

NORMA nennt als Beispiel Rabatte von bis zu 50 Prozent auf bestimmte Artikel. Wie bei anderen Händlern in Deutschland dürften auch hier zum Start des Angebots vor allem Lokangebote verfügbar sein. In der Regel fallen die Rabatte später deutlich geringer aus.

NORMA betreibt eigenen Angaben zufolge über 1.450 Filialen in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien.