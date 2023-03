Nothing betreibt weiter Produktpflege: Nothing OS 1.5.3 veröffentlicht

Das junge Unternehmen Nothing will im Jahr 2023 richtig durchstarten: Für dieses Jahr plant man nämlich ein Nothing Phone 2 (höchstwahrscheinlich mit dem Snapdragon 8+ Gen 1) und die zweite Generation der Nothing Ear, letztere wird bereits am 28. März offiziell enthüllt. Außerdem scheint wohl ein Lautsprecher in Entwicklung zu sein.

Während die Ingenieure viel Arbeit bezüglich neuer Hardware haben, sind die Software-Entwickler von Nothing auch fleißig unterwegs und betreiben weiter Produktpflege für das Nothing Phone 1.

Nach der Veröffentlichung von Nothing OS 1.5.2 auf Basis von Android 13 folgt nun ein kleines Punkt-Update in Form von Versionsnummer 1.5.3 und einer Größe von knapp über 90 MB.

The rollout has begun and will reach all Phone (1) users in the next couple of days.

Nothing OS 1.5.3 is here! Our first software update since the launch of Nothing OS 1.5, powered by Android 13.

Laut Release Notes verspricht das neue Firmware-Update neben Fehlerbehebungen auch einige Verbesserungen hinsichtlich Performance sowie Systemstabilität.

Neben einer verbesserten Akkulaufzeit wurde auch der Übergang zwischen Sperrbildschirm und Always-On-Display in Verbindung mit dem Fingerabdrucksensor verbessert.

Darüber hinaus integriert man die Unterstützung für die kommende Nothing Ear 2 in das Betriebssystem. Das Firmware-Update beinhaltet zusätzlich das Februar-Sicherheitsupdate.

Wenn euer Gerät noch kein neues Update vermeldet, heißt es Geduld haben. Es wird nach und nach ausgerollt und euch dann zum Herunterladen angeboten werden.

Nothing OS 1.5.3 – Release Notes

What’s New:

– New support for manually adding games to Game Mode (games not installed from Play Store will not be able to be used with the Game Dashboard).

– Smoother animations for pop-up view.

– Improved fingerprint transition between the lock screen and AOD.

– New wallpapers.

– Added support for Ear (2).

– New memory management algorithm that reduces app restart times by over 35% and lowers CPU consumption to improve overall battery life. Improved system stability.

Bug fixes:

– Fixed abnormal appearance of Night Light mode in certain scenarios.

– Fixed the flashing charging prompt on the AOD interface.

– Fixed issue where Glyph lights did not show for incoming WhatsApp calls.

– Fixed freeze issues during YouTube video playback.

– Fixed issue where weather data did not show in the Quick Look widget.

– Other general bug fixes.