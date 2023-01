Nothing OS 1.1.8: Android-Update für das Nothing Phone 1 veröffentlicht

Das noch recht junge Unternehmen Nothing mit Sitz in London arbeitet weiter an dem Android 13 basierenden Nothing OS-Update. Erst vor wenigen Tagen hat man die zweite Beta-Version im Rahmen eines offenen Testprogramms veröffentlicht.

Ehe die finale Version im ersten Halbjahr 2023 veröffentlicht wird, legt das Nothing OS noch einen Zwischenschritt ein. Für die Besitzer des Nothing Phone 1 ist nun das Update auf Nothing OS 1.1.8 verfügbar, wie das Portal XDA-Developers berichtet. Die Software-Aktualisierung beinhaltet einige Fehlerbehebungen, die nicht näher beschrieben werden.

Das System wurde nach der Installation außerdem von einem Fehler befreit, der es in bestimmten Szenarien zum Ruckeln gebracht hat. Die Nothing X-App, die zur Verwaltung der Ear (1) und Ear (Stick) genutzt wird, ist ab sofort Bestandteil des Nothing OS. Ebenso enthält das Update das Januar-Sicherheitsupdate.

Wenn euer Gerät noch kein neues Update vermeldet, heißt es Geduld haben. Es wird nach und nach ausgerollt und euch dann zum Herunterladen angeboten.

