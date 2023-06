Das Nothing Phone 2 wird wohl deutlich teurer

Nothing wird im Juli das Phone 2 präsentieren und hat bereits bestätigt, dass es mehr Premium als der Vorgänger wird. Es wird jetzt also niemanden überraschen, dass es auch teurer wird. Doch wie viel teurer? Da haben wir jetzt die Preise.

Nothing Phone 2 kostet über 700 Euro

Eine gute Quelle hat verraten, dass das Nothing Phone 2 in der kleinen Version bei 729 Euro liegt, da gibt es dann 256 GB Speicher, wer aber 512 GB möchte, der wird 849 Euro zahlen müssen. Dann gibt es wohl auch 12 statt 8 GB Arbeitsspeicher.

Das Nothing Phone 1 startete bei 469 Euro und die größere Version kostete letztes Jahr dann 549 Euro. Der Nachfolger wird deutlich teurer, wobei man fairerweise sagen muss, dass es in beiden Fällen mehr Speicher als beim Phone 1 dazu gibt.

Nothing verfolgt das OnePlus-Rezept

Wir bewegen uns da aber mit großen Schritten auf einen vierstelligen Betrag zu und am Ende erinnert mich die Vorgehensweise immer wieder an OnePlus. Es würde mich also nicht wundern, wenn sich Nothing am Ende bei allen anderen einstuft.

Bei so einem ordentlichen Aufpreis kann man dann aber auch ein ordentliches Upgrade erwarten, ein Snapdragon 8+ Gen 1 vom letzten Jahr reicht da nicht, da muss auch die Kamera besser werden und viele erwarten ein besseres Produkt.

