Nothing kündigt das Phone 2 für Juli offiziell an

Nothing wird in diesem Jahr einen Nachfolger für das Nothing Phone 1 auf den Markt bringen und man hat schon bestätigt, dass es im Sommer kommt und auch schon einem Medium verraten, dass Juli stimmt. Jetzt haben wir auch ein Datum.

Am 11. Juli wird das Nothing Phone 2 vorgestellt. Ein Oktopus ist auf dem Teaser für das Event zu sehen, was wohl für Octa Core (also den Chip) steht. Es wird einen Snapdragon 8+ Gen 1 geben, das ist bereits bekannt. Der Fokus liegt auf Premium.

Nothing steigt also in diesem Jahr eine Kategorie in die gehobene Mittelklasse auf, aber begibt sich noch nicht auf Flaggschiff-Level. Ein richtiges Flaggschiff wäre aber auch deutlich teurer in der Entwicklung, die Gewinnmarge ist hier sicher höher.

