So sieht das neue Nothing Phone für 2024 aus

Nothing wird uns am 5. März ein neues Smartphone zeigen und vor dem Nothing Phone 3 kommt in diesem Jahr erstmals das Nothing Phone 2a. Das startet wohl bei 350 Euro in Europa und soll somit viele neue Kunden bei Nothing anlocken.

Das bedeutet auch, dass man Abstriche machen muss, denn Qualcomm ist hier raus und man hat bestätigt, dass der Dimensity 7200 Pro von MediaTek als Chip zum Einsatz kommt. Und es gibt einen Rahmen aus Plastik statt aus Aluminium.

Mittlerweile haben wir auch die ersten Bilder des Nothing Phone 2a, die in einem (mittlerweile gelöschten) Beitrag im Forum der Marke geteilt wurden. Doch das Internet vergisst nicht und somit ist das neue Design mit beiden Farben bekannt.

Wir haben außerdem auch mögliche Spezifikationen, welche die Runde machen und ich würde sagen, dass das typische Mittelklasse für 2024 ist. Optisch gar nicht so schlecht. Doch mal schauen, ob Nothing damit den Marktanteil ausbauen kann.

Nothing Phone 2a official images. ✅ Source: Nothing community member GREG2024 Specifications (1/2)

📱 6.7" FHD+ AMOLED display

120Hz refresh rate

🔳 MediaTek Dimensity 7200 chipset

🍭 Android 14

📸 50MP Samsung GN9+ 50MP JN1 rear camera

📷 32MP Sony IMX615 front camera

