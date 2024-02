Preis für das neue Nothing Phone ist bekannt

Nothing hat für nächsten Monat ein neues Nothing Phone geplant und geht 2024 einen neuen Weg, denn zwischen dem Nothing Phone 2 und Nothing Phone 3 gibt es erstmals ein Nothing Phone 2a. Man möchte eine neue Zielgruppe erreichen.

Das erste Nothing Phone startete bei 469 Euro, mit der zweiten Generation gab es dann aber schon einen großen Sprung auf 649 Euro, damit verliert man natürlich auch Nutzer. Und es ist davon auszugehen, dass das Nothing Phone 3 wieder ein bisschen teurer wird, denn der Fokus von Nothing wandert mehr auf Premium.

Daher gibt es eine neue und günstige Smartphone-Reihe und eine gute Quelle hat uns jetzt schon den Preis für Europa verraten: 349 Euro für die Basis mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher und für 399 Euro gibt es 12 GB RAM und 256 GB Speicher.

Uns fehlen noch ein paar Details, aber dafür muss man auch Abstriche machen, wie einen Dimensity 7200 von MediaTek statt Qualcomm-Chip. Es gibt weiterhin zwei Kameras, eine mit 50 MP und eine mit 32 MP und ein OLED-Display mit 6,7 Zoll.

