Nothing Phone 3a Pro: Vorbestellaktion beinhaltet Nothing Ear (a) als Zugabe
Mit dem Nothing Phone 3a und dem Nothing Phone 3a Pro hat das Unternehmen Nothing Anfang des Monats die dritte Generation seiner Mittelklasse-Smartphone-Reihe offiziell vorgestellt. Während das Einstiegsgerät nach und nach ausgeliefert wird, kommt die Pro-Variante erst nächste Woche auf den Markt – eine jetzt gestartete Vorbestellaktion soll das Interesse der Käufer weiter steigern.
Smartphone vorbestellen, In-Ear-Kopfhörer abstauben
Denn wer das Nothing Phone 3a Pro vorbestellt, bekommt den passenden In-Ear-Kopfhörer Nothing Ear (a), ebenfalls aus dem Hause Nothing, gratis dazu. Mein Redaktionskollege Oliver hat sich die kabellosen Kopfhörer damals bei der Veröffentlichung angesehen und der erste Eindruck war durchweg positiv.
Wer das Angebot auf der offiziellen Nothing-Website aufruft, kann zwischen den drei Farben Weiß, Schwarz und einem knalligen Gelb wählen, das mir sehr gut gefällt und ein echter Hingucker ist. Bei Media Markt Saturn, die ebenfalls an der Aktion teilnehmen, ist das Angebot hingegen auf das schwarze Modell des Nothing Ear (a) beschränkt.
Nothing Phone 3a Pro + Zugabe vorbestellen
Komisch, finde auf der HP von Nothing keine gelbe Version.
Du musst das Handy in den Warenkorb legen und da kannst du die Farbe der Kopfhörer aussuchen.
Danke. Dachte es geht um die Farbe des Telefon. Dachte da gibt es Online auch die Farbe Gelb. Aber danke für die Hilfe