Nothing Phone 3a Pro: Vorbestellaktion beinhaltet Nothing Ear (a) als Zugabe

Mit dem Nothing Phone 3a und dem Nothing Phone 3a Pro hat das Unternehmen Nothing Anfang des Monats die dritte Generation seiner Mittelklasse-Smartphone-Reihe offiziell vorgestellt. Während das Einstiegsgerät nach und nach ausgeliefert wird, kommt die Pro-Variante erst nächste Woche auf den Markt – eine jetzt gestartete Vorbestellaktion soll das Interesse der Käufer weiter steigern.

Smartphone vorbestellen, In-Ear-Kopfhörer abstauben

Denn wer das Nothing Phone 3a Pro vorbestellt, bekommt den passenden In-Ear-Kopfhörer Nothing Ear (a), ebenfalls aus dem Hause Nothing, gratis dazu. Mein Redaktionskollege Oliver hat sich die kabellosen Kopfhörer damals bei der Veröffentlichung angesehen und der erste Eindruck war durchweg positiv.

Wer das Angebot auf der offiziellen Nothing-Website aufruft, kann zwischen den drei Farben Weiß, Schwarz und einem knalligen Gelb wählen, das mir sehr gut gefällt und ein echter Hingucker ist. Bei Media Markt Saturn, die ebenfalls an der Aktion teilnehmen, ist das Angebot hingegen auf das schwarze Modell des Nothing Ear (a) beschränkt.

