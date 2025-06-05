Firmware und OS

Nothing Phone 3a und 3a Pro: Neues Firmware-Update veröffentlicht

Bis zur offiziellen Veröffentlichung der finalen Android-16-Version für das Nothing Phone 3a und 3a Pro werden wohl noch einige Wochen und Monate vergehen. Bis es soweit ist, gibt es von Nothing aber ein Sicherheitsupdate.

Dieses enthält zusätzlich einige Verbesserungen für die Kamera und Anpassungen. Außerdem enthält das Update das kürzlich veröffentlichte Android Mai-Sicherheitsupdate, auch wenn wir uns bereits im Monat Juni befinden. Die Release Notes sind wie folgt formuliert:

General improvements and bug fixes

  • Fixed compatibility issues in Private space.
  • Enhanced stability of Always On Display (AOD).
  • Fixed accessibility issues in Launcher, Gallery and other apps.
  • Enhanced overall system stability.
  • Updated to Android security patch for May.

Camera Enhancements

  • Fix issues with macro mode photography.
  • Phone (3a): Resolved issues in video recording mode at 4K 30FPS.
  • Phone (3a) Pro: Improved focusing experience in low-light conditions.

Insgesamt verspricht Nothing drei große Android-Updates bis Android 18 und sechs Jahre Sicherheitsupdates für beide Smartphones. Ich finde, es hätten schon vier große Android-Updates geben sollen, aber sechs Jahre Sicherheitsupdates sind schon in Ordnung. Vielleicht will sich Nothing diesen Vorteil für das kommende Nothing Phone 3 aufheben.


