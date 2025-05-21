Eine „magische Nummer“: Nothing kündigt Android-Flaggschiff für Juli an

Nothing hat für 2025 das erste „echte“ Android-Flaggschiff geplant, bisher wilderte man eher in der gehobenen Mittelklasse. Die 3 sei eine „magische Nummer“ und es gibt jetzt auch einen Monat für die Ankündigung: Juli. Das hat Nothing bestätigt.

Etwa 1.000 Dollar soll das neue Nothing Phone 3 kosten, wobei ich weiterhin damit rechne, dass wir ein Nothing Phone 3 und ein Nothing Phone 3 Pro sehen und man nicht alles auf eine Karte setzt. Im Juni dürfte es außerdem mehr Details geben.

Nothing wurde vor ein paar Jahren von Carl Pei gegründet, der von OnePlus bei BBK kam. Er wiederholt das Erfolgskonzept der Marke, jetzt aber unabhängig von einem großen Konzern im Hintergrund. Das macht ein vollwertiges Flaggschiff auch nicht gerade leicht, daher bin ich mal auf die Details des Nothing Phone 3 gespannt.