Nothing Phone-Event in Berlin: Kaufinteressierte erhalten zusätzliche Geschenke

Wie schon bei den bisherigen Smartphone-Veröffentlichungen aus dem Hause Nothing, veranstaltet das in London ansässige Unternehmen auch in Berlin wieder ein sogenanntes Nothing Drop Event, bei dem Käufer des kürzlich angekündigten Nothing Phone 3a Pro einige Geschenke erhalten. So gibt es eine Smartphone-Hülle, ein 45-Watt-Netzteil und die CMF Watch Pro 2 bei Kauf gratis dazu.

Die Veranstaltung findet am 22. März ab 10 Uhr im o2 Live Concept Store in der Tauentzienstraße 8 in 10789 Berlin statt. Das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht.

Für Kaufinteressierte sicherlich eine sehr gute und auch preislich attraktive Möglichkeit, das Smartphone samt Zubehör zu erwerben. Leider wohne ich am Ende der Republik und habe daher keine Möglichkeit zu einem spontanen Besuch.