Nuki bringt automatische Türöffnung auf die nächste Stufe

Die Nuki Smart Locks verfügen jetzt über eine neue Funktion namens „Geräte in der Nähe berücksichtigen“, die die automatische Türöffnung an anderen Smart Locks im selben Haus deaktiviert, wenn eine Tür mit Auto Unlock geöffnet wird. Dadurch soll die Funktion zugänglicher werden und kann an mehreren Türen im selben Haus verwendet werden.

Darüber hinaus integriert Nuki MQTT in seine Smart Locks, um sie in lokale Smart-Home-Systeme einzubinden, was aufgrund des geringen Stromverbrauchs und der hohen Zuverlässigkeit von MQTT besonders vorteilhaft sein soll.

Diese Neuerungen sind Teil des neuesten kostenlosen Updates der Nuki-App, das sowohl für iOS als auch für Android verfügbar ist.

