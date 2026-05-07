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Fitbit Air: Google zeigt heute neue Hardware

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Google News
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Google Fitbit Air Band

Google wird uns heute neue Hardware zeigen, die wir schon seit einigen Wochen dank zahlreichen (auch geplanten) Leaks kennen. Das Fitbit Air steht an und auf dem Beitragsbild könnt ihr sehen, wie es Steph Curry bereits am Handgelenk trägt.

Ein Marktstart deutete sich bisher später im Mai an, zeigen wird man das Fitbit Air aber schon heute, wie der offizielle Account von Fitbit bei Instagram verraten hat.

Details gibt es keine, aber eine Detailaufnahme des Fitbit Air in Blau und man hat übrigens alle anderen Beiträge auf dem Account gelöscht. Das könnte also auch ein kleiner Neustart für die Fitness-Reihe von Google werden. Eine Uhrzeit haben wir noch nicht, aber wir halten für euch hier im Laufe des Tages die Augen offen.

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6. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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