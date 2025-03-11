Nuki Smart Lock Pro: Jetzt auch ohne Zylindertausch

Der Smart-Lock-Hersteller Nuki feiert sein 10-jähriges Jubiläum mit der Einführung neuer Produkte. Außerdem kündigt man neue Funktionen an.

Nach der Einführung des Smart Lock Ultra bringt das Unternehmen nun das Smart Lock Pro auf den Markt, das die neueste Technologie ohne Zylinderaustausch bietet. Gleichzeitig wird mit dem Smart Lock Go ein preisgünstiges Modell vorgestellt, das erstmals für unter 150 Euro auch Matter-Unterstützung bietet.

Der Hauptunterschied zwischen dem Smart Lock Ultra und dem neuen Smart Lock Pro liegt in der Größe: Das Pro ist zwölf Millimeter länger, um verschiedene Schlüsseltypen aufzunehmen, benötigt aber keinen speziellen Zylinder. Beide Modelle bieten die gleiche Leistung, einen bürstenlosen Motor und verschiedene Geschwindigkeitsmodi, um das Schließen der Tür individuell anzupassen.

Auch das Design ist mit dem LED-Ring und dem Edelstahl-Look identisch. Die Akkulaufzeit wird durch einen magnetischen Ladeanschluss optimiert, der ein schnelles Aufladen ermöglicht.

Mit den drei neuen Modellen Go, Pro und Ultra deckt Nuki unterschiedliche Zielgruppen ab. Während das Smart Lock Go für preissensible Einsteiger und Vermieter gedacht ist, richtet sich das Pro an anspruchsvolle Nutzer mit „hohen Ansprüchen an Design und Technologie“, so Nuki. Das Ultra bleibt die Premiumlösung für Kunden, die eine vollständige Nachrüstung inklusive Zylindertausch wünschen.

Für das laufende Jahr sind weitere Features geplant, darunter ein NFC-basiertes Zubehör für „Tap to Unlock“.

Die Nuki Smart Locks Go (149 Euro), Pro (269 Euro) und Ultra inklusive Universal Cylinder (349 Euro) sind im Nuki Shop erhältlich. Informationen zum Upgrade-Programm für bestehende Kunden gibt es ebenfalls online.