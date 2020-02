NVIDIA SHIELD TV erhält Experience Upgrade 8.1.1

Ab sofort gibt es das SHIELD Experience Upgrade 8.1.1 für SHIELD TV. Es bietet die neuesten Android-Sicherheits-Updates sowie neue Funktionen.

NVIDIA spricht bei dieser Aktualisierung vom der bisher umfangreichstes Update für die neuen 2019 SHIELD TV Produkte. Es enthält Fehlerbehebungen, die zur Verbesserung und Stabilität des Produktes beiträgt, sowie die Kompatibilität mit anderen Home-Entertainment-Geräten verbessert.

Alle SHIELD-Besitzer erhalten außerdem eine kostenfreie GeForce-NOW-Mitgliedschaft und für eine begrenzte Zeit ein Upgrade auf die Founders-Mitgliedschaft mit bevorzugten Zugriff auf die Server sowie längeren Sessions. So heißt es:

Den SHIELD-Besitzern bietet sich so die Möglichkeit Spiele wie Darksiders:Genisis und Deliver Us To The Moon: Fortuna auszuprobieren, die ebenfalls mit dem Update zum GeForce NOW Angebot auf SHIELD TV hinzugefügt werden.