o2 baut ersten Mobilfunkmast, der sich selbst versorgt

O2 Telefónica hat in Sindlbach im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz den ersten Mobilfunkstandort Bayerns in Betrieb genommen, der vollständig unabhängig von der allgemeinen Stromversorgung arbeitet.

Der neue Sendemast wird über Photovoltaikmodule und Biomethanol-Brennstoffzellen mit Energie versorgt. Damit haben die Bewohner der Region erstmals Zugang zu modernen 5G-, 4G- (LTE) und 2G- (GSM) Netzen. Ziel von O2 Telefónica ist es, die letzten Funklöcher zu schließen und den Netzausbau voranzutreiben.

Der Standort ist ein Beispiel für eine nachhaltige Mobilfunkinfrastruktur. Durch den Einsatz von Photovoltaikanlagen wird der erzeugte Strom in großen Lithium-Ionen-Batterien gespeichert und steht so jederzeit zur Verfügung. An sonnenarmen Tagen kommt eine Biomethanol-Brennstoffzelle zum Einsatz, die im Dauerbetrieb mit einer Tankfüllung Energie für zwei Monate liefern kann.

Cloud-Technologie und künstliche Intelligenz regeln automatisch den Energiebedarf zwischen den beiden Quellen. Im Vergleich zu konventionellen Anlagen können so jährlich über 13.000 Kilowattstunden Strom eingespart werden, so O2 Telefónica.

